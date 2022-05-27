Emir Abdullahian, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian dün İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu oturumu sırasında Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede İran'ın dış politikasında ekonomik diplomasinin önemine dikkat çekti.

Emir Abdullahiyan İran'ın petrol ve gaz endüstrilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ulaşım ve transit alanlarındaki mükemmel kapasitelerini hatırlatarak, komşu ülkelerle işbirliği ve ticaretin geliştirilmesini İran'ın dış politikasının bir önceliği olarak nitelendirdi.

Koronavirüs sonrası dünya ekonomisini yeniden inşa etme ihtiyacına değinen Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda "Korona sonrası dünya ekonomisinin yeniden inşası için gaz" başlıklı girişimine atıfta bulunarak, İran'ın, bu girişimin kapasitesini belirlemek için Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu duyurdu.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende de, İran'ın ekonomik diplomasisini özellikle komşularla etkileşimlerin genişlemesini memnuniyetle karşıladı ve Fars Körfezi kıyıdaşı olan ülkelerin yetkililerinin Davos 2022 zirvesinde İran ile ekonomik işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu ve Dünya Ekonomik Forumu'nun İran Dışişleri Bakanı'nın önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Brende ayrıca İran ile dünya güçleri arasında nükleer anlaşmayla ilgili yapılan görüşmelerin istenen sonuca ulaşmasını ve İran'ın bölgesel ve dünya ekonomisini canlandırmak için yeteneklerini eskisinden daha fazla kullanmasına zemin hazırlamasını umduğunu dile getirdi.