Emir Abdullahiyan: Hindistan ile ilişkilere özel bir önem veriyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, "İran, Hindistan ile ilişkilere özel bir önem vermektedir. İki ülke arasında kapsamlı ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan işbirliğinin yanı sıra iki tarafın bölgesel ve uluslararası konulardaki istişare görüşmeleri, artmakta olan münasebetlerimize işaret ediyor." dedi.

Hindistan Dışişleri Bakan da telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğuna değinerek, karşılıklı ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Jaishankar, İranlı mevkidaşını Yeni Delhi’yi ziyaret etmeye davet etti.

Taraflar, ikili ilişkilerin yanı sıra Viyana müzakereleri, Afganistan, Ukrayan ve Yemen’deki durumu ele aldılar.