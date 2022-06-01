Reisi, Senegal Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Afrika Milli Günü'nü bu ülknin halkına tebrik etti.

Afrika Birliği'nin taraflılık ve sömürge yaptırımları karşısındaki rolüne dikkat çekerek, "İran İslam Cumhuriyeti tüm Afrika ülkeleri için güvenilir bir ortak olmuştur ve olacaktır" dedi.

İran'ın yükesek teknik-mühendislik kapasitesine değinen Reisi, "Tahran ve Dakar birbirleriyle iyi ilişkilere sahip. Ancak bu ilişkiler kabul edilemezdir ve uygun bir seviyeye yükseltilmelidir" ifadesini kullandı.

Afrika Kıtası'nın İran'ın dış politikasındaki yerine vurgu yapan Reisi "Başta Senegal olmak üzere Afrika kıtası ile ilişkileri artırmaya ve Güney-Güney ilişkilerini geliştirmeye tamamen hazırız ve bu bağlamda herhangi bir kısıtlama yok" ifadelerinde bulundu.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ise, sıcak selamlarını İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye ileterek, Cumhurbaşkanı Reisi'ye tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

