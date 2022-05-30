Reisi: İran ile Tacikistan arasındaki ticaret ivme kazandı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve resmi ziyartte bulumak üzere dün Tahran'a gelen Tacikistan cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu toplantıda yaptığı açıklamada, iki ülkenin komşuluk, dini ve kültürel ilişkiler, ortak dil ve medeniyet de dahil olmak üzereki çeşitli nedenlerden dolayı iyi ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Reisi, "Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın remsi davetine icabetle ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere bu ülkeye yaptırğım ziyaret sırasında güzel şeyler oldu. Bu ziyaret iki ülke ilişkileri için bir dönüm noktasıydı; Öyle ki bugün İran ile Tacikistan arasındaki ticari ilişkilerde dört kat artışa tanık olduk." dedi.

İran ve Tacikistan'ın bölgesel meselelere yönelik tutumunu değerlendiren Reisi, "İki ülke bölgesel konularda ortak görüşleri var. Bölgede yabancıların varlığının hiçbir şekilde bir güvenlik yaratıcı olmadığına ve olmayacağına inanıyoruz. Bölgenin sorunlarını diyalog, müzakere ve toplantılar yaparak çözmemiz gerekiyor. Bu sorunları çözümek için bölge yetkilileri ve liderleri arasında görüşmeler yapılması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiğini belirten Reisi, Afganistan'da güvenliğin iran ve Tacikistan için önem taşıdığını vurguladı.

Reisi ayrıca İran ve Tacikistan, uyuşturucu, terörizm ve organize suçla mücadele konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.