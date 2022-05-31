Reisi, Hırvatistan Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović'e gönderdiği bir mesajda, Hırvatistan'ın Milli Günü'nü bu ülkenin halkı ile hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, "İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümü, bu dostane ilişkilerin İran halkına yönelik baskıcı yaptırımların getirdiği ağır koşullara ve iki yıllık Coronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalara rağmen gelişmeye devam ederken kutluyoruz.

İki ülke yetkililerinin çabalarıyla, tüm siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi yolunun devam etmesini temenni ederim." ifadesine yer verildi.

