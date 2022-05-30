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30 May 2022 09:24

Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Başbakanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazemi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazemi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Reisi, iki ülkeyi etkileyen çöl tozu sorununa atıfta bulunarak, iklim değişikliğinin özel bir ülkeye özgü olmadığını ve sınırları aşan bir sorun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'taki siyasi süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Irak Meclisi'nde "Siyonist İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan" yasa tasarısının onaylanmasını olumlu karşıladı.

Karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin bölgede ekonomik büyüme ve refah ve istikrara yol açacağını belirten Reisi, demiryolu hatlarının döşenmesinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Reisi ayrıca Erbain merasimi ve yürüyüşünün yaklaşmakta olduğuna atıfta bulunarak İranlı ziyaretçilerin Irak'taki merasimlere katılmaları konusunda kolaylaştırıcı girişimlerin yapılmasını istedi.

Irak Başbakanı, dün İran Çevre Kurumu başkanı ile yaptığı görüşmeye de atıfta bulunarak, Basra-Şelemçe demiryolu projesinin önündeki engellerin kaldırılması için ciddi bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

News Code 1902545
https://tr.mehrnews.com/news/1902545/

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