Cristiano Ronaldo'nun aklı Şampiyonlar Ligi rekorlarında

Geçen sezon İngiltere Premier Ligi'ni 6. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalan Manchester United'da Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılmak konusunda son derece kararlı.

İngiliz basınının iddiasına göre Ronaldo, yeni sezonda Devler Ligi'nde forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Kırmızı Şeytanlar'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki süperstarın asıl amacının, Kupa 1'deki tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını korumak ve grup aşamasında tarihin en skorer ismi olmak olduğu öğrenildi. Ronaldo, genel istatistiklerde 141 golle Lionel Messi'nin (125 gol) önünde ilk sırada. Grup maçlarında ise tecrübeli forvet, 73 golle Messi'nin 3 gol gerisinde yer alıyor.

Kaynak: Fanatik