Cumhurbaşkanı Reisi, şampiyon genç güreşçileri tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan genç güreşçileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, "Bu değerli başarı, ülkemiz gençlerinin bu spor dalındaki yeteneğini, büyük emeğini ve parlak geleceğini göstermektedir. Doğru planlama ve yetenekli antrenörlerin daha fazla çabası ile diğer spor müsabakalarında başarılarının devamını görmemizi temenni ederim." ifadelerine yer verildi.

İran 17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Takımı, İtalya'da düzenlenen Dünya 17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu

25-27 Temmuz tarihlerinde arasında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen yarışmalarda İran'dan Ali Ahmedi Vefa 48 kg'de altın, Muhammed Gulami 51 kg'de ve Ehura Boyeri 65 kg'de birer gümüş ve Peyam Ahmedi 45 kg, Rıza Azerşeb 80 kg, Hamid Rıza Keştkar 92 kg ve Muhammed Cihangiri 110 kg'de birer bronz madalya sahibi oldu.

İran takımı toplamda 135 puanla dünya şampiyonluğunu elde etti. İran'ın ardından Azerbaycan 130 ve Gürcistan 121 puanla sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada kendine yer buldu.