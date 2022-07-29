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29 Tem 2022 11:08

Fenerbahçe'nin teknik direktörü, İranlı futbolcu Taremi hakkında konuştu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü, İranlı futbolcu Taremi hakkında konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Portekiz kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Portekiz kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Çok tutkulu bir taraftara sahip olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, transferle ilgili flaş ifadeler kullandı. Gündemdeki isimlerden Mehdi Taremi hakkında konuşan Jesus, transferini istediği mevkileri duyurdu.

Jorge Jesus söz konusu iddialarla ilgili olarak, "Mehdi Taremi'nin özelliklerini seviyorum ama o pozisyon için şu anda dört oyuncum var." ifadelerini kullandı.

News Code 1903811
https://tr.mehrnews.com/news/1903811/

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