İran Kadın Milli Voleybol Takımı Türkiye yolcusu

İran Kadın Milli Voleybol Takımı, Konya kentinde düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılmak için 1 Ağostos'ta Türkiye'ye gidecek.
İran takımının İstanbul'da iki hazırlık maçı yapacağı belirtildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek.
İran'dan katılacak olan sporcular 16 spor dalında rakabet edecek.
İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle:
Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme.
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