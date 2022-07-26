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26 Tem 2022 17:25

İran Kadın Milli Voleybol Takımı Türkiye yolcusu

İran Kadın Milli Voleybol Takımı Türkiye yolcusu

İran Kadın Milli Voleybol Takımı, Konya kentinde düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılmak için Türkiye'ye gidecek.

İran Kadın Milli Voleybol Takımı, Konya kentinde düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılmak için 1 Ağostos'ta Türkiye'ye gidecek.

İran takımının İstanbul'da iki hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek.

İran'dan katılacak olan sporcular 16 spor dalında rakabet edecek.

İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle:

Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme. 

News Code 1903768
https://tr.mehrnews.com/news/1903768/

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