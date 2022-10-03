Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vurduk

Tuğgeneral Pakpur, "Bölücü Komalah ve demokrat terör örgütleri unsurları geçtiğimiz yıllarda ülkemize karşı saldırlar yaptı. Bu örgütler terör eylemleri yürütmek üzere İran'a terörist gönderdiler ancak onların çoğu İran topraklarına girdikten sonra tespit edildi. Bu bölücü gruplar ayrıca 2106 yılından bu yana Irak'ın kuzey bölgesinde üs ve eğitim merkezi kurmaya başladılar" dedi.

Bölücü örgütlerin terör faaliyetleri konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) nota gönderildiğini belirten Tuğgeneral Pakpur, şöyle devam etti:

"Ancak IKBY yetkilileri her seferinde bu üsleri toplayacaklarını bildirdiler. Irak'ın kuzey bölgesi yetkililerinin verdiğimiz uyarıları dikkate almaması, Demokrat Parti'nin Eylül 2017'deki kongresini vurmamıza neden oldu. Daha sonra IKBY yetkililerine ve Irak merkezi hükümetine sözü geçen unsurların Irak'taki faaliyetlerini takip ettiğimizi bildirdik."

Tuğgeneral Pakpur, "Yaklaşık bir buçuk ay önce İstihbarat Bakanlığı, İsfahan'ın nükleer tesislerini sabote etmeyi planlayan terörist grubu tespit edip tutukladı. Bu kişiler itiraflarında Siyonist Rejim'in, Irak'ın kuzey bölgesindeki terör örgütlerin üslerinde bulunarak, gerekli eğitimleri verdikten sonra terör eylemlerini yürütmek üzere onları İran'a gönderdiğini bildirdiler. Dolayısıyla Siyonistlerin bu üslerden yararlandığı için onların Siyonist üsleri olduğunu da söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

IKBY yetkililerinin İran'ın itirazlarını dikkate almaması nedeniyle bölgedeki terör yuvalarına operasyon başlattıklarını anlatan Tuğgeneral Pakpur, "Bu bağlamda İran sınırlarında bulunan teröristlerin üslerini top mermisi ve roketlerle vurmaya başladık." açıklamasını yaptı.

Tuğgeneral Pakpur, Devrim Muhafızları'na ait füze ve insansız hava araçlarının (İHA) isabet gücünün çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Çeşitli bölgelerd, 70'den fazla füze ve onlarca kamikaze İHA'sı ile yaklaşık 40 hedefi %99 doğrulukla vurduk; Bu, Devrim Muhafızları'nın füze ve İHA alanında en büyük operasyonuydu." ifadesini kullandı.

Söz konusu bölücü örgütler tarafından terör eylemlerinin tekrarlanması halinde operasyonların devam edeceğini belirten İranlı komutan, "Çünkü daha önce de duyurduğumuz gibi bölücü gruplar silahsızlandırılıncaya kadar operasyonlarımız devam edecek" diye konuştu.