Emir Abdullahiyan Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam Kuveyt Dışişleri Bakanı Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, yeni görevi dolayısıyla Kuveyt Dışişleri Bakanı Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah'ı tebrik etti.

Al-Jaber Al-Sabah da Kuveyt hükümetinin İran ile ortak işbirliğini geliştirmek istediğini belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı ayrıca "Kuveyt, bölge ülkelerinin güvenliğini sağlamak için istikrarlı ilişkiler arayışındadır ve bu konu her iki ülkenin yetkililerine de ağır bir sorumluluk getirmektedir" dedi.