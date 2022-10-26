Emir Abdullahiyan'dan AB'ye sert uyarı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Tahran'ı ziyaret eden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey'in Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştüğünü ve iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulama durumunun ele alındığını söyledi.

İran ve Belarus arasındaki ticari işbirliğinde büyüme yaşandığını belirten Emir Abdullahiyan, "İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin hacmini artırmak için yapılan planlarda daha fazla ilerleme görmeyi bekliyoruz. Her iki ülkede de birçok kapasite var. Ulaştırma ve transit alanlarındaki bazı ortak ekonomik projelerin son durumunu, endüstriyel ekipman ortak üretim projelerini ve yeni teknolojileri gündeme aldık" dedi.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Avrupa Birliğin'e yönelik yaptırımlarına değinerek, "İran'a yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne (AB) misilleme olarak 8 kurum ve 12 kişiyi yaptırım listesine adık. Bu kurum ve kişiler son dönemde İran'da yaşanan olaylarda terör örgütlerine destek sağlamıştır" ifadelerinde bulundu.

İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere Rusya'ya İHA sağladığına dair iddiaları reddeden Emir Abdullahiyan, "Ukraynalı yetkilileri, İran ve Ukraynalı teknik uzmanlar düzeyinde ikili bir toplantıda bu iddiayla ilgili belge sunmaya davet ediyoruz. Ukrayna'da savaşa karşıyız" ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşma müzakerelerine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "Bazı ABD'li yetkililer, gizli diplomatik mesajlarda anlaşmaya varmak için acele ederken aynı zamanda İran'daki kaosu da destekliyorlar. Onların amaçları bizi müzakere masasında geri adım atmaya zorlamaktır" diye kaydetti.

Emir Abdullahiyan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin ulusal çıkarlarını sağlamada kuşkusuz kırmızı çizgilerimizden geri adım atmayacağız. Amerika'nın mesajları bir anlaşmaya varmak için bize ulaşıyor, hatta geçtiğimiz günlerde Amerika'dan bu konuda bir mesaj aldık."

Tahran'a yaptırım uygulayan Avrupa Birliği'ne (ABD) tepki gösteren Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Avrupa Birliği'ni, ülkemize karşı geçmiş yıllardaki verimsiz ve başarısız yöntemlere devam etmemesi konusunda uyarıyoruruz" dedi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey de, Tahran ziyareti sırasında İran Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkiler doğrultusunda çeşitli meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

İran ve Belarus'un luslararası arenada iyi ve yapıcı işbirliğine sahip olduğunu belirten Makey, ülkesinin tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu söyledi.

