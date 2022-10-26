İran, Siyonist Rejim'in Nablus kentine saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejim güçlerinin işgal altındaki Nablus kentine saldırısını kınadı.

İranlı Sözcü Kenani, Nablus'a yönelik kuşatma ve saldırı da dahil olmak üzere Batı Şeria'da Siyonistlerin cinayetlerinin ve terör eylemlerinin devam etmesinde değinerek, uluslararası toplumun Siyonistlerin Filistin'deki soykırımını durdurması ve kınaması için harekete geçmesini talep etti.

Kenani, ABD'nin ve bazı Batılı ülkelerin insan hakları konularındaki ikiyüzlü ve çifte yaklaşımını eleştirerek, "İşgalci Siyonist Rejime koşulsuz destekleri ve bu rejimin mazlum Filistin ulusuna karşı işlediği günlük cinayetleri on yıllardır yaşanan insan hakları ihlallerinin en büyük örneğidir." dedi.

İşgal güçleri 24 Ekim gece saatlerinde Nablus kentine saldırı düzenlemişti. Saldırıda 5 Filistinli genç şehit olmuştu.