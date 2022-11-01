ABD'de silahlı saldırı: 14 yaralı

ABD'nin Chicago kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları için bir araya gelen kalabalığa şüpheli bir araçtan açılan ateş sonucu 14 kişi yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde silah sesleri yükseldi. Dün akşam saatlerinde Cadılar Bayramı kutlamalarına katılan kalabalığa şüpheli bir araçtan rastgele ateş açıldı. Polis tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, ikisi çocuk 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Chicago Polis Departmanı Sözcüsü David Brown, bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu ve tedavilerin devam ettiğini açıkladı. Brown ayrıca, ön inceleme kapsamında araçta 2 kişinin olduğundan şüphelenildiğini bildirdi.

Kaynak: İHA