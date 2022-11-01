Güney Kore’deki izdihamında ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Reuters'e göre, Güney Kore İçişleri Bakanlığı, başkent Seul'de Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiğini duyurdu.

Çıkan izdihamda 151 kişinin yaralandığı ve 29'unun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Güney Kore medyasına göre, ölenlerden 26'sının yabancı uyruklu olduğu, aralarında İran, Çin, Özbekistan, Rusya ve Norveç vatandaşlarının bulunduğunu kaydedildi.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olayın hemen ardından düzenlediği acil durum toplantılarında olay yerinde hızlı ilk yardım görevlilerinin sevk edilmesi ve yaralıların tedavi edilmesi talimatını verdi. Yoon, ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatılmasını istedi.

Televizyonlardan halka seslenen Yoon, "ulusal yas" ilan ederken, "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı." dedi.