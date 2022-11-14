ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Virginia Üniversitesi kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az iki kişi yaralandı. Şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Üniversite polisinden yapılan açıklamada, saldırganın 'silahlı ve tehlikeli' olduğu aktarıldı.

Christopher Darnell Jones isimli üniversite öğrencisinin baş şüpheli olarak belirlendiği saldırının ardından, kampüs içerisinde güvenlik önlemleri artırıldı ve derslere ara verildi.

Jones'un bordo ceket, kot pantolon ve kırmızı ayakkabı giydiği ve siyah bir SUV kullanıyor olabileceği belirtildi.

Kaynak: Gazete Duvar