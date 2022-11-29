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29 Kas 2022 11:10

İran ve ABD kozlarını paylaşacak

İran ve ABD kozlarını paylaşacak

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan İran ile ABD, bugün üçüncü maçlarında karşı karşıya gelecek.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan B Grubu maçında İran ve ABD mücadelesiyle devam edecek.

29 Kasım Salı günü Thumama Stadium'nde oynanacak ve TSi 22.00'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Quieroz, dün gazetecilere yaptığı açıklamada "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimiz iyi bir takıma sahip. Bizim hedefimiz ve odağımız aynı. ABD çok iyi iki maç çıkardı. Çok zor bir maç olacağı belli. Nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli olacak" diye konuştu.

News Code 1906133

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