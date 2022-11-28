İran-ABD maçının hakemi belli oldu!

2022 Dünya Kupası kapsamında yarın yapılacak İran-ABD maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz, 2011 yılından bu yana FIFA kokartı taşımakta ve UEFA'nın elit hakemleri arasında yer almaktadır.
İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 22.00'de Al-Thumama Stadium'nde ABD ile karşılaşacak.
İran takımının Dünya Kupası kadrosu ise şu şekilde:
Alireza Beiranvand- Amir Abedzadeh- Hossein Hosseini- Payam Niazmand- Mejid Hosseini- Hossein Kanani- Morteza Pouraliganji- Milad Mohammadi- Ehsan Hajsafi- Ramin Rezaian- Abolfaz jalali- Said Ezatolahi- Ali Karimi- Ahmad Nourollahi- Rouzbeh Cheshmi- Vahid Amiri- Saman Ghoddos- Alireza Jahanbakhsh- Mehdi Torabi- Sardar Azmoun- Mehdi Taremi- Karim Ansarifard
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