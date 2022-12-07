Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son günde Fas, normal ve uzatmaları golsüz sona eren maçta İspanya'yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Fas'ın rakibi ise İsviçre'yi rahat bir oyunun ardından 6-1 gibi bir skorla saf dışı bırakan Portekiz oldu.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:
Hollanda-Arjantin
Hırvatistan-Brezilya
İngiltere-Fransa
Fas-Portekiz
Hırvatistan-Brezilya ve Hollanda Arjantin maçları Cuma günü, Fas-Portekiz ile İngiltere-Fransa maçları ise Cumartesi günü oynanacak.
Hollanda-Arjantin maçının galibi ile Hırvatistan-Brezilya maçının galibi, Fransa-İngiltere maçının galibi ile de Fas-Portekiz maçının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: NTV
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