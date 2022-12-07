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7 Ara 2022 09:10

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda Fas-İspanya ve Portekiz-İsviçre maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son günde Fas, normal ve uzatmaları golsüz sona eren maçta İspanya'yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Fas'ın rakibi ise İsviçre'yi rahat bir oyunun ardından 6-1 gibi bir skorla saf dışı bırakan Portekiz oldu. 

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti: 

Hollanda-Arjantin 
Hırvatistan-Brezilya
İngiltere-Fransa
Fas-Portekiz

Hırvatistan-Brezilya ve Hollanda Arjantin maçları Cuma günü, Fas-Portekiz ile İngiltere-Fransa maçları ise Cumartesi günü oynanacak.

Hollanda-Arjantin maçının galibi ile Hırvatistan-Brezilya maçının galibi, Fransa-İngiltere maçının galibi ile de Fas-Portekiz maçının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: NTV

News Code 1906300

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