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5 Ara 2022 10:37

2022 Dünya Kupası'nda en çok gol atan isimler

2022 Dünya Kupası'nda en çok gol atan isimler

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar birer birer belli olurken, gol krallığı yarışı da gittikçe kızışıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası ooyunları tüm heyecanı ile devam ediyor. Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası'nda 4 Aralık itibarıyla en çok golü hangi futbolcular attı?

İşte Altın Ayakkabı'ya en yakın isimler:

Kylian Mbappe - Fransa

4 maç - 5 gol
Bukayo Saka - İngiltere

3 maç - 3 gol
Alvaro Morata - İspanya

3 maç - 3 gol
Olivier Giroud - Fransa

3 maç - 3 gol
Enner Valencia - Ekvador

3 maç - 3 gol
Marcus Rashford - İngiltere

4 maç - 3 gol

Lionel Messi - Arjantin

4 maç - 3 gol

Cody Gakpo - Hollanda

4 maç - 3 gol

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor.

News Code 1906255

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