2022 Dünya Kupası'nda en çok gol atan isimler

2022 FIFA Dünya Kupası ooyunları tüm heyecanı ile devam ediyor. Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası'nda 4 Aralık itibarıyla en çok golü hangi futbolcular attı?
İşte Altın Ayakkabı'ya en yakın isimler:
Kylian Mbappe - Fransa
4 maç - 5 gol
Bukayo Saka - İngiltere
3 maç - 3 gol
Alvaro Morata - İspanya
3 maç - 3 gol
Olivier Giroud - Fransa
3 maç - 3 gol
Enner Valencia - Ekvador
3 maç - 3 gol
Marcus Rashford - İngiltere
4 maç - 3 gol
Lionel Messi - Arjantin
4 maç - 3 gol
Cody Gakpo - Hollanda
4 maç - 3 gol
Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor.
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