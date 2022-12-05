2022 Dünya Kupası'nda en çok gol atan isimler

2022 FIFA Dünya Kupası ooyunları tüm heyecanı ile devam ediyor. Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası'nda 4 Aralık itibarıyla en çok golü hangi futbolcular attı?

İşte Altın Ayakkabı'ya en yakın isimler:

Kylian Mbappe - Fransa

4 maç - 5 gol

Bukayo Saka - İngiltere

3 maç - 3 gol

Alvaro Morata - İspanya

3 maç - 3 gol

Olivier Giroud - Fransa

3 maç - 3 gol

Enner Valencia - Ekvador

3 maç - 3 gol

Marcus Rashford - İngiltere

4 maç - 3 gol

Lionel Messi - Arjantin

4 maç - 3 gol

Cody Gakpo - Hollanda

4 maç - 3 gol

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor.