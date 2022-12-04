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4 Ara 2022 13:10

Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğine saldırıyı IŞİD üstlendi

Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğine saldırıyı IŞİD üstlendi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyı terör örgütü IŞİD/H'nin üstlendiğine dair raporların görüldüğünü, Afgan yetkililerle istişarenin ardından bunun doğrulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, büyükelçiliğe yapılan saldırının, terörün Afganistan’daki barış ve istikrarın yanı sıra bölge için tehdit unsuru olduğunu hatırlattığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, Kabil Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırıyı terör örgütü IŞİD/H’nin üstlendiğine dair raporlar görüldü; Afgan yetkililerle istişarenin ardından bu doğrulandı.

Bu kötülüğü yenmek için birlikte çalışılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Pakistan’ın terörle mücadeledeki kararlığı vurgulandı.

Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğine 2 Aralık'ta silahlı saldırıda bulunulmuştu.

Saldırıda Pakistan'ın Kabil Misyon Şefi Maslahatgüzar Übeyd ur Rahman Nizamani hedef alınmıştı. Nizamani, saldırıyı yara almadan atlatmış, saldırıyı önlemek için araya giren Büyükelçilik koruması Israr Muhammed ise ağır yaralanmıştı.

AA

News Code 1906239

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