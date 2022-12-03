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3 Ara 2022 18:52

Afganistan'da patlama: 6 yaralı

Afganistan'da patlama: 6 yaralı

Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Nangarhar Enformasyon ve Kültür Müdürü Kari Nur Muhammad Hanif, Celalabad şehrinin 1. bölgesinde bir patlama meydana geldiğini açıkladı.

Hanif, patlamada ilk belirlemelere göre 6 sivilin yaralandığını söyledi.

Hanif, güvenlik güçlerinin bölgeye ulaştığını, bir motosiklet ve bir bisiklete konulan iki patlayıcının daha infilak etmeden önce tespit edilerek imha edildiğini kaydetti.

Yaralıların, ilk tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

Kaynak: İLKHA

News Code 1906229

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