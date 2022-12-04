Pakistan'da polise saldırı: 3 ölü

The News gazetesindeki habere göre, Novşera şehrinin Irakabad bölgesinde devriyedeki polis aracına motosikletli militanlar saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi. Terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) saldırıyı üstlendi.

Saldırılar arttı

TTP'nin Pakistan hükümeti ile ateşkesi sona erdirmesinin ardından ülke genelinde saldırılar arttı.

TTP, 28 Kasım'da sosyal medya organlarından, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 30 Kasım'da polis aracına yönelik intihar saldırısında biri polis, 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı TTP üstlenmişti.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, 1 Aralık'ta İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Pakistan'da artan terör faaliyetlerinin "alarm verici" olduğunu ancak durumun kontrol dışına çıkmadığını söylemişti.

Barış görüşmeleri

Afgan Talibanı’nın teklifiyle İslamabad ile terör örgütü TTP arasında Ekim 2021'de barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti. Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler sona ermişti.

Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı. Bunun yanı sıra güvenlik kaynakları, söz konusu ateşkesin kırılgan olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenledi.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT Haber