  1. Spor
11 Ara 2022 09:39

İran milli takımı Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

İran milli takımı Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

ABD'de düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden İran Milli Güreş Takımı finale yükseldi.

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden İran Milli Serbest Güreş Takımı Japonya'yı yenerek finale yükselmeyi başardı.

İran takımı finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. 

2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda İran'ı şu sporcular temsil ediyor:

57 kiloda Rıza Mümini, 61 kiloda İbrahim İlahi, 65 kiloda Muhammad Rıza Bakıri ve Rahman Amuzad, 70 kiloda Ali Akber Fazli ve Emir Muhammed Yezdani, 74 Kiloda Muhammed Sadık Firuzpur, 79 kiloda Ali Sevadkuhi ve Muhammed Nohodi, 86 kiloda Alirıza Kerimi, 92 Kiloda Emir Hüseyin Firuzpur, Kamran Kasımpur, 97 Kiloda Emirali Azerpira, 125 kiloda Emir Rıza Masumi

News Code 1906363

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