Messi, Hollanda-Arjantin maçının en iyi oyuncusu seçildi

Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin Hollanda karşı karşıya geldi. Maçın normal süresinde 2-2 bitti.

Arjantin'in gollerini 35. dakikada Molina ve 73. dakikada penaltıdan Messi attı. Hollanda'nın gollerini ise 78. dakikada oyuna giren Weghorst, 83 ve 90+11. dakikalarda kaydetti.

Uzatme dakikalarında da gol olmayınca penaltılara kalındı, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Arjantin, yarı finale yükseldi.

Arjantin böylece yarı finalde Brezilya'yı eleyen Hırvatistan'ın rakibi oldu. Messi ise Hollanda-Arjantin maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Arjantin ile Hırvatistan arasındaki yarı final maçı, 13 Aralık Salı günü Lusail Stadı'nda oynanacak.