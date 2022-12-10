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10 Ara 2022 09:54

Messi, Hollanda-Arjantin maçının en iyi oyuncusu seçildi

Messi, Hollanda-Arjantin maçının en iyi oyuncusu seçildi

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'da penaltılarla Arjantin'e teslim oldu.

Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin Hollanda karşı karşıya geldi. Maçın normal süresinde 2-2 bitti.

Arjantin'in gollerini 35. dakikada Molina ve 73. dakikada penaltıdan Messi attı. Hollanda'nın gollerini ise 78. dakikada oyuna giren Weghorst, 83 ve 90+11. dakikalarda kaydetti.
Uzatme dakikalarında da gol olmayınca penaltılara kalındı, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Arjantin, yarı finale yükseldi.

Arjantin böylece yarı finalde Brezilya'yı eleyen Hırvatistan'ın rakibi oldu. Messi ise Hollanda-Arjantin maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Arjantin ile Hırvatistan arasındaki yarı final maçı, 13 Aralık Salı günü Lusail Stadı'nda oynanacak. 

News Code 1906345

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