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23 Ara 2022 09:15

Emir Abdullahiyan ve Hollandalı mevkidaşı telefonda görüştü

Emir Abdullahiyan ve Hollandalı mevkidaşı telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdulliyan bu telefon görüşmesinde İran ve Hollanda arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, İran'ın farklı alanlarda bu ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da iki ülkenin tarihi ilişkilerine dikkat çekerek, ülkesinin  siyasi ve konsolosluk meselelerinde ikili görüşmeleri sürdürme çabalarına vurgu yaptı ve ikili siyasi istişareler yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

News Code 1906594

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