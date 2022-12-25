İran'dan Paris saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Paris'te birkaç kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

Kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu belirten Kenani, "İran, başta Müslümanlar, azınlıklar ve göçmenler olmak üzere insanların hayatlarının tehlikeye girmesinden derin endişe duymaktadır. Fransa polisini Paris'te yapılan barışçıl gösterilere karşı itidale çağrıyoruz. Paris'teki saldırı ile ilgili tarafsız bir araştırmanın yapılması olayın boyutlarını netleştirmeye yardımcı olabilir." dedi.

Fransa'nın başkentinde Cuma günü düzenlenen, üç kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı saldırıyı protesto amacıyla dün binlerce kişi sokağa çıktı.

Ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerde polis ile protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşandı.