Emir Abdullahiyan, Türkmen mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliğine değinerek Türkmenistan'ın İran üzerinden gaz nakli konusunu önemli olarak değerlendirdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov da iki ülke arasında gelecek yılın başlarında ortak bir ekonomik komisyon kurulmasına ilişkin anlaşmaya atıfta bulunarak, ülkesinin İran ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda herhangi bir kısıtlamasının olmadığını vurguladı.

Meredov, EİT ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası forumlarda iki ülkenin iş birliğini önemli olarak değerlendirdi.

İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısını bir kez daha kınayan Meredov, ülkesinin uluslararası kurallar çerçevesinde terörle mücadelede İran ile işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.