İran'dan Suriye petrolünün çalınmasına kınama

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında yaptığı konuşmada, "İşgalin sona erdirilmesi ve Suriye'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, Suriye krizine yönelik herhangi bir siyasi çözümün ön koşuludur." dedi.

İrevani, Suriye'de barış ve güvenliğin ancak bu ülkenin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek ve saygı gösterilmesiyle sağlanabileceğini söyledi.

İrevani, terör eylemleri için ideal koşullar yaratan yabancı güçlerin Suriye'nin bazı bölgelerindeki yasadışı varlığının derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Başta petrol ürünleri olmak üzere Suriye halkının doğal kaynaklarının çalınmasını kınyan İrevani, "Terörle mücadele, Suriye'nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zayıflatmak için bahane olarak kullanılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Batı'nın Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarına da değinen İrevani, tek taraflı zorlayıcı önlemlerin Suriye'deki mevcut durumda hala kilit faktörlerden biri olduğunu ve Suriye'deki insani durumu ağırlaştırdığını ifade etti.

