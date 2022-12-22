İran ve Lüksemburg dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu toplantısı sırasında iki taraf arasında gerçekleşen görüşmeye değinerek, bu görüşmelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca İran'ın Lüksemburg ile işbirliğinin geliştirilmesine herhangi bir kısıtlaması olmadığını söyledi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da ikili ilişkilerin önemine değinerek, iki ülkeyi ilgilendiren konu ve gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirdi.