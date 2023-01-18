  1. Ekonomi
18 Oca 2023 15:09

İran'ın Türkiye'ye ihracatı yüzde 51 arttı

İran'ın Türkiye'ye ihracatı yüzde 51 arttı

İran’ın Türkiye’ye ihracatı, son on ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı.

İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, "İran’ın Türkiye’ye ihracatı, 2022 yılı Mart-Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı" dedi.

Latifi iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında " Son on ayda İran ile Türkiye arasında ticaret hacmi 11 milyar 54 milyon dolar oldu." ifadesini kullandı.

İran ve Türkiye arasındaki ticarette yüzde 35 büyüme yaşandığını aktaran Latifi, Türkiye'ye ihraç edilen başlıca ürünlerin inşaat malzemesi, petrokimya, gübre, alüminyum, metal, demir, tarım , hayvancılık ve gıda gibi ürünlerin olduğunu söyledi.

News Code 1907135

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