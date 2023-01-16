Aliyev, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Abu Dabi'deki Al Shati Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan Cumhurbaşkanı Aliyev'i karşıladı.

Görüşmede ikili ilşkilerin yanır sıra dölgedeki son meseleler ele alındı.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid El Nehyan, Devlet Başkanlığı Mahkemesi Özel İşler Danışmanı Şeyh Muhammed bin Hamad bin Tahnoun El Nehyan, BAE Devlet Başkanı'nın Diplomatik Danışmanı Dr. Enver Gargaş, Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri, BAE'nin Azerbaycan Büyükelçisi Muhammed Murad Al Balushi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na eşlik eden heyet katıldı.