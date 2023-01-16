  1. Azerbaycan
16 Oca 2023 09:18

Aliyev, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Aliyev, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile bir araya geldi.

Abu Dabi'deki Al Shati Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan  Cumhurbaşkanı Aliyev'i karşıladı.

Görüşmede ikili ilşkilerin yanır sıra dölgedeki son meseleler ele alındı.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid El Nehyan, Devlet Başkanlığı Mahkemesi Özel İşler Danışmanı Şeyh Muhammed bin Hamad bin Tahnoun El Nehyan, BAE Devlet Başkanı'nın Diplomatik Danışmanı Dr. Enver Gargaş, Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri, BAE'nin Azerbaycan Büyükelçisi Muhammed Murad Al Balushi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na eşlik eden heyet katıldı.

News Code 1907064

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