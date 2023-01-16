  1. Ekonomi
16 Oca 2023 10:08

İran Merkez Bankası Başkanı Farzin BAE'de

İran Merkez Bankası Başkanı Farzin BAE'de

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Reza Farzin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Mahkemesi Bakanı Şeyh Mansur bin Zayid El Nehyan ile görüştü.

28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak üzere ABU Dabi'ye giden İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Reza Farzin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Mahkemesi Bakanı Şeyh Mansur bin Zayid El Nehyan ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra finansal ve bankacılık alanlarındaki konular masaya yatırıldı.

Toplantıya Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail bin Muhammed El Mazrouei ve BAE Merkez Bankası (CBUAE) Başkanı Halid Muhammed Balama katıldı.

News Code 1907069

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