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26 Oca 2023 10:52

Azerbaycan ile Türkmenistan arasında Hazar Denizi görüşmesi

Azerbaycan ile Türkmenistan arasında Hazar Denizi görüşmesi

Türkmenistan-Azerbaycan Ortak Çalışma Grubu, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Hazar Denizi’nin dibinin sınırlandırılması konusunu görüştü.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan-Azerbaycan Ortak Çalışma Grubu, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta toplandı.

Toplantıda Türkmenistan heyetine Türkmenistan Hazar Enstitüsü Direktörü Murat Atacanov, Azerbaycan heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Halaf Halafov başkanlık etti.

Toplantıda, Hazar Denizi'nin dibinin sınırlandırılması konusu görüşüldü.

Hazar Denizi'nin dibinin sınırlandırılmasına ilişkin Türkmenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma taslağının hükümlerini masaya yatıran taraflar, müzakerelere devam etme konusunda mutabakat sağladı.

Kaynak: TRT Avaz

News Code 1907298

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