Suriye lideri Esad’dan Umman'a resmi ziyaret

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, çalışma ziyareti için başkent Muskat'a gelen Suriye lideri Beşar Esad, Maskat Havalimanı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından Beşar Esad, Umman Sultanı ile bir araya gelerek, ikili ilişkierin yanı sıra Suriye depremi ile bölgesel konuları görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Umman Sultanı, yıkıcı depremin kurbanları için Esad’a ve Suriye halkına başsağlığı diledi, ülkesinin depremin etkileri, savaşın yansımaları ve Suriye halkına uygulanan kuşatmanın üstesinden gelmesi için Suriye’ye desteğini sürdürdüğünü belirtti, Umman’ın Suriyelilerin içinde bulunduğu zor koşulları hissettiğini dile getirdi.

Esad da Suriye’nin yanında yer alan, dayanışma gösteren ve yardım gönderen Umman Sultanı, hükümeti ve kardeş Umman halkına derin teşekkürlerini iletirken, en büyük teşekkürün Suriye’ye karşı yürütülen terör savaşı sırasında Umman’ın verdiği destek için olduğunu belirtti.

Görüşmelerde iki taraf, ikili ilişkilerle ortak işbirliği alanlarını, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeleri, bölgedeki güvenlik ve istikrarı destekleyip artırma çabalarını ele aldı.

Esad, Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri karşılıklı saygı ve diğer ülkelerin işlerine karışmama temelinde güçlendirmek için Umman’ın her zaman dengeli politikalarıyla güvenilirliğini koruduğunu ve bölge halkının çıkarlarına hizmet etmede Umman Sultanlığı’nın rolüne artık daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Umman Sultanı ise Suriye’nin kardeş bir Arap ülkesi olduğunu ve tüm Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normale dönmesinin dört gözle beklendiğini dile getirdi.