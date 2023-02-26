Arap Parlamentoları Birliği heyetinden Suriye'ye ziyaret

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Arap Birliği Parlamentolar Konferansı'na katılan bazı parlamento başkanları ve delegasyonlar bugün Suriye’ye desteğini teyit etmek ve halkının yanında yer almak için Şam'a geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad,bugün, Bağdat’taki çalışmalarını dün tamamlayan Birliğin konferansına katılan Arap Parlamentolar Arası Birliğinden bir heyeti kabul etti.

Heyet, Birlik Başkanı Muhammed El Halbusi, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Filistin, Libya ve Mısır Meclis Başkanları’na ek olarak, Umman Sultanlığı ve Lübnan heyet başkanları ve Arap Parlamentolar Arası Birliği Genel Sekreterini içermektedir.

