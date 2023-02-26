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26 Şub 2023 15:32

Arap Parlamentoları Birliği heyetinden Suriye'ye ziyaret

Arap Parlamentoları Birliği heyetinden Suriye'ye ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün, Bağdat’taki çalışmalarını dün tamamlayan Birliğin konferansına katılan Arap Parlamentolar Arası Birliği heyeti ile görüştü.

 Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Arap Birliği Parlamentolar Konferansı'na katılan bazı parlamento başkanları ve delegasyonlar bugün Suriye’ye desteğini teyit etmek ve halkının yanında yer almak için Şam'a geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad,bugün, Bağdat’taki çalışmalarını dün tamamlayan Birliğin konferansına katılan Arap Parlamentolar Arası Birliğinden bir heyeti kabul etti.

Heyet, Birlik Başkanı Muhammed El Halbusi, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Filistin, Libya ve Mısır  Meclis Başkanları’na ek olarak, Umman Sultanlığı ve Lübnan heyet başkanları ve Arap Parlamentolar Arası Birliği Genel Sekreterini içermektedir.
 

News Code 1907882

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