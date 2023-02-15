Beşar Esad, Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Maraş merkezli depremlerde büyük bir yıkımın meydana geldiği Suriye'yi ziyaret etti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile Şam'da bir araya geldi.

Ürdün hükümeti, depremlerden etkilenen Suriye'ye 14 tırdan oluşan yardım konvoyunun yola çıktığını duyurmuştu. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere yardım talimatları doğrultusunda tırların Suriye'ye gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Gazete Duvar