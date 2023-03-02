Aliyev Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iraklı mevkidaşı Abdullatif Reşid ile dün akşam Bakü'de bir araya geldi.

Irak-Azerbaycan ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Reşid, ekonomi, yatırım, turizm ve enerji alanlarında ortak işbirliği ufkunun ülke çıkarlarına hizmet edecek şekilde genişletilmesinin önemi vurgulandı.

raklılara yönelik vize yasağının kaldırılması çağrısında bulunarak işadamlarını yatırıma teşvik etmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Reşid, Bakü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Bağlantısızlar Hareketi zirvesi için de başarılar diledi.