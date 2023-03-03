  1. Azerbaycan
3 Mar 2023 16:03

Azerbaycan'dan Yunanistan'a başsağlığı mesajı

Azerbaycan'dan Yunanistan'a başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan'da meydana gelen tren kazasından dolayı bu ülkenin Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan'ın kuzeyindeki Larissa kentinde meydana gelen tren kazasından dolayı Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya taziye mesajı gönderdi. 

Aliyev gönderdiği mesajda Yunanistan'ın kuzeyindeki Larissa kentinde meydana gelen ve çok sayıda Yunanistan vatandaşının ölmesine ve yaralanmasına neden olan tren kazasından dolayı Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Aliyev, yaralananlar için acil şifalar diledi.

News Code 1907968

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