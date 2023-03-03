Azerbaycan'dan Yunanistan'a başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan'ın kuzeyindeki Larissa kentinde meydana gelen tren kazasından dolayı Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya taziye mesajı gönderdi.

Aliyev gönderdiği mesajda Yunanistan'ın kuzeyindeki Larissa kentinde meydana gelen ve çok sayıda Yunanistan vatandaşının ölmesine ve yaralanmasına neden olan tren kazasından dolayı Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Aliyev, yaralananlar için acil şifalar diledi.