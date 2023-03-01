Irak Cumhurbaşkanı, Bakü'ye gitti

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre Cumhurbaşkanı Ablüllatif Reşid, Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Bağlantısızlar Hareketi, 1961 yılında Belgrad’da kurulan bir Uluslararası Organizasyon’dur.

Üye ülkeler dünya nüfusunun %55'ini, BM üyelerinin 2/3'ünü oluşturur. 2015 yılı itibarıyla harekete 120 üye ve 20 gözlemci ülke vardır.

Bağlantısızlar Hareketinde Devlet Başkanları ve Başbakanlar tarafından Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi olarak konferanslar yapılır.