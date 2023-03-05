Ceyhun Bayramov Katar'a gitti

Azerbaycan Cumhubaşkanı Ceyhun Bayramov, 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere Katar'a gitti.

Bayramov'un Doha ziyaretinde katarlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

BM'ye bağlı kurumların ofislerini bir arada barındıran merkezin açılışında, Katar'da bugün başlayacak 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere başkent Doha'da olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de bulundu.