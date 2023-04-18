Reisi'den Siyonist İsrail'e sert uyarı

İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü nedeniyle, Ayetullah Humeyni'nin (ra) başkent Tahran'daki türbesinin önünde kara, deniz, hava ve özel birliklere bağlı askerler geçit töreni düzenledi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, törende yaptığı konuşmada, “İran Ordusu’nda yerli silahların kullanılması kendi kendine yeterliliğin bir kanıtıdır.” dedi.

Reis, “Bugünkü Askeri Geçit Töreni tüm bölge ülkelerine barış ve dostluk mesajı gönderiyor. Silahlı kuvvetlerimiz, bölgede güvenliği sağlamaya çalışan her eli sımsıkı tutuyor ve İran Ordusu, halkı ve silahlı kuvvetlerinin bölgedeki yabancı güçlere mesajı da şöyle: Başta ABD kuvvetleri olmak üzere bölge dışı güçlerin bir an önce bölgeyi terk etmesi hem kendileri hem de bölgenin lehinedir." ifadelerini kullandı.

Yabancı güçlerin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Reisi, “İran'ın varlığı bölgede güvenlik sağlıyor, fakat bölgedeki yabancı güçlerin varlığı güvenliği tehdit etmektedir ve bölgede hiçbir şekilde güvenlik oluşturmamıştır ve yaratmayacaktır.” diye konuştu.

Reisi'den Siyonist İsrail'e uyarı

Siyonist İsrail’e uyarıda bulunan Reisi, “İran Silahlı Kuvvetleri ülkeye karşı en ufak bir eyleme güçlü bir tepki verecek ve Hayfa ile Tel Aviv yok olacak.” dedi.

Başkent Tahran'daki törenle eş zamanlı olarak ülkenin diğer eyaletleri ve Basra Körfezi'nde de askeri geçit merasimleri düzenlendi.

