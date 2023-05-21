Kadirov: Batı ve Ukrayna bana karşı terör saldırıları hazırlığında

Sputnik'te yer alan habere göre, Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Batılı istihbarat servislerinin Ukrayna servisleri aracılığı ile kendisine karşı terör saldırıları hazırlığında olduklarını söyledi.

Kadirov, “(Onlar) benden kurtulmak için her şeyi yapıyor. Avrupa istihbarat servislerinin Ukrayna servisleri aracılığıyla bana karşı terör saldırıları hazırladığına dair bilgi mevcut” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda kendisine yönelik suikast planlayanların her hâlükârda kaybedeceklerinden emin olduğunu dile getiren Kadirov, “Beni bin kere öldürseler yine fikirlerimi değiştiremezler. Her türlü biz kazanacağız. Eğer ölürsek, kazanacağız. Hayatta kalırsak yüzde 100 kazanacağız ve hiçbir şekilde onların istedikleri olmayacak” vurgusunu yaptı.

‘Kiev’in tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğini’ söyleyen Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov’un geleceği olmadığına dikkat çeken Kadirov, “Onu ya müebbet, ya da kurşun bekliyor. Çünkü Rus halkının kendi savunucuları var” ifadelerini kullandı.