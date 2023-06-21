20. Astana görüşmelerinin ortak bildirgesi yayınlandı

Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye Anayasa Komisyonu’nun faaliyetlerini herhangi bir bürokratik ve lojistik engel olmaksızın yürütmesi gerektiğinin altını çizdiği ortak bildiride, “Komitenin sorunsuz çalışması için gerekli tüm koşulları acilen sağlamaya çağırdılar” deniyor.

Taraflar, komitenin halkın onayına tabi bir anayasa reformu hazırlama ve geliştirme görevini yerine getirebilmesi için Anayasa Komisyonu’nun çalışmalarının görev tanımına ve temel usul kurallarına uygun olması gerektiğine inandığını beyan ederken, komitenin faaliyetlerinde ortak bir anlaşmaya varmak adına dış müdahale olmaksızın uzlaşma ve yapıcı etkileşim arzusunun rehberliğinde ilerleme sağlamanın önemine dikkat çekti.

Açıklamada, “Suriyeli tarafların yapıcı yaklaşımıyla Anayasa Komitesine bağlı Taslak Komisyonu’nun dokuzuncu oturumunun vakit kaybetmeden yapılması çağrısında bulunuldu” ifadelerine yer verilirken, Rusya, Türkiye ve İran’ın Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik yol haritası hazırlama yönündeki aktif çabalarını sürdürecekleri belirtildi.

Tarafların, 20 Haziran 2023’te Kazakistan’ın başkenti Astana’da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları arasında gerçekleştirilen ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik yol haritasının hazırlanmasını ele aldıkları istişarelerin yapıcı niteliğine dikkat çektikleri, dört ülkenin savunma ve istihbarat kurumlarının koordineli şekilde çalışmalarının sürdürülmesinde mutabık kaldığı aktarıldı.

Dışişleri bakanlarının 10 Mayıs 2023’te Moskova’da, savunma bakanlarının ise 25 Nisan 2023’te Moskova’da yaptıkları dörtlü toplantıda varılan mutabakatlar doğrultusunda bu alandaki aktif çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulanırken, Astana sürecinin garantör ülkelerinden yapılan nihai açıklamaya göre Rusya, Türkiye ve İran, insani durum da dahil olmak üzere İdlib’teki gerilimi azaltmak ve çevresindeki durumun normalleştirilmesi için daha fazla çaba gösterme konusunda mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca terörle mücadele, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalama, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit etmeyi amaçlayan ayrılıkçı planlara ve terörist eylemlere karşı mücadelede konusunda işbirliğini sürdürme kararlılıklarını ifade etti.

Türk heyeti, Kazakistan’ın başkentinde 20. kez düzenlenen görüşmeler kapsamındaki ilk toplantısını İran heyetiyle yaptı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya’dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran’dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katıldı.

Kaynak: Gazetemru.com