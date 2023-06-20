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20 Haz 2023 18:52

İran ile Rus heyeti Astana'da bir araya geldi

İran ile Rus heyeti Astana'da bir araya geldi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Haci başkanlığındaki heyet Kazakistan’ın başkentinde 20. kez düzenlenen görüşmeler kapsamında Rus heyeti ile görüştü.

Suriye krizine çözüm amaçlı Türkiye, Rusya ve İran arasında oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Kazakistan’ın başkentinde 20. kez bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci başkanlığındaki heyet görüşmeler kapsamında Rus heyeti ile görüştü.

Görüşmede iki taraf, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirirken, Şam ve Ankara arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Terörle mücadelenin önemine değinen taraflar Suriye yönetiminin ülke topraklarının tamamında egemenlik kurması gerektiğini vurguladı.

İran heyeti, Suriye ve Türkiye heyetleri ile de görüşmüştü.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in katıldığı görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de bulunuyor.

News Code 1909995

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