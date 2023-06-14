Suriye konulu 4'lü toplantının tarihi belli oldu

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran, Rusya, Suriye ve Türkiye'nin katılacağı bakan yardımcısı düzeyindeki dörtlü toplantının 21 Haziran tarihlerinde Astana kentinde yapılacağını bildirdi.
İran, Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanları 10 Mayıs'ta Moskova'da dörtlü bir toplantı gerçekleştirmişti.
4'lü toplantıya İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian'ın yanı sıra eski Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dişişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriye Dışişleri Bakanı Faydal Mikdad katılmıştı.
Toplantıda bakanlar Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı.
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