Erdoğan Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti” denildi.

Rusya geçtiğimiz sene başlayan Ukrayna savaşından sonrason dönemlerin en büyük krizi ile karşı karşıya... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan paralı askerler grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunun Wagner kamplarına saldırı düzenlediğini belirterek isyan başlattı.

Hürriyet