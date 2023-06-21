İranlı yetkili, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Haci Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları arasında düzenlenen Astana görüşmeleri sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Taraflar bu görüşmede Suriye'nin Arap dünyasıyla ilişkilerini normalleştirme sürecine değinerek, Suriye krizindeki son gelişmeler ve anayasa komitesi görüşmeleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci bu görüşmede, müteci sorunu gibi konuların çözümüne ve insani yardımın geliştirilmesi doğrultusunda uluslararası toplumun işbirliğine vurgu yaptı.