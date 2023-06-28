İran ile IKBY arasında yeni sınır kapısı açıldı

IKBY ile İran arasında inşa edilen Şuşme Sınır Kapısı bugün resmen açıldı. Şuşme Sınır Kapısı Halepçe ile Kiranmaşan illeri arasında açıldı.

Kapının açılışı dolayısıyla Rûdaw'a konuşan Halepçe Vali Yardımcısı Şahin Rıza, "Bugünden itibaren kapı açıldı. Kapının 24 saat açık olmasına karar verildi. Yolcu ve araç geçişine açık olacak. Ancak hala Irak tarafından resmen onaylanmasını bekliyoruz” dedi.

Şahin Rıza, "Açılan yeni kapının Tawela ve Biyara başta olmak üzere Halepçe vilayetine ekonomik katkısı olacak. Kapıdan hem turistik hem de ticari gelir bekleniyor” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Rıza, Şuşme Kapısı'nın açılmasına Irak tarafından henüz resmi olarak onay verilmediğini, Irak'ın resmi olarak tanıması için sıraya gireceklerini belirterek, "Kapının açılması daha çok IKBY ve İran’a bağlı” dedi.

Öte yandan kapının açılışında Kiranmaşan Valisi Muhammed Tayib Sehrai ile Halepçe Valisi Azad Tofiq hazır bulundu. Taraflar sınırın her iki tarafında bir kalkınma üssü hazırlamak için çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Halepçe Valisi Azad Tofiq, kapının açılmasının ardından ilçede hudut pazarının da açılarak bölge halkına daha fazla hizmet sunulmasını temenni ettiklerini söyledi.

İran ile IKBY arasında çok sayıda sınır kapısı var, ancak yalnızca üçü uluslararası olarak tanınıyor. Bunlar Süleymaniye’deki Başmak ve Pervizhan ile Erbil’e bağlı olan Hacı Ümran kapıları.